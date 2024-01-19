الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسؤولون بالكهرباء: نعمل على إمداد العاملين بمنح تدريبية لإثقال خبراتهم

الكهرباء
الكهرباء

أجرت كاميرا قناة “إكسترا نيوز” جولة داخل مقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن  العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن استخداما عاليا للتكنولوجيا.

في السياق، قال  عباس صالح، مسؤول رقمى بوحدة التحول الرقمى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التعاملات أصبحت أسهل وأسرع وبجودة عالية، كما أن متخذي القرار داخل الوزارة يستطيعون مراقبة الأعمال بشكل أفضل من خلال الدخول على الداتا والتواصل مع الموظفين".

وأضافت المهندسة شيماء محمد، عضو مكتب الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء، خلال لقائها مع "إكسترا نيوز" من داخل الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نعمل على دراسة ومتابعة الموضوعات والملفات الخاصة بالوكيل الدائم".

وأوضح المهندس خالد صابر، مدير إدارة التعاون الدولى بالوزارة: “نعمل على إمداد العاملين بمنح تدريبية لإثقال خبراتهم لضمان أداء متميز، ودراسات فنية للمشروعات، ومشروعات تنفذ داخل وخارج مصر، حيث نعمل على تنظيم هذه الأمور بين الدول خارج مصر والجهات داخل مصر”.


وذكر المهندس أحمد الشيوى، رئيس قطاع الخدمات الذكية بالوزارة: “نتابع الخدمات التى تقدم للمواطنين بشكل رقمى وهى حوالى 26 خدمة، من خلال المنصة الموحدة أو التليفون المحمول، حيث وصلنا لـ 4.2 مليون طلب لمستخدمين على المنصة، تم تنفيذ معظمها وجارى تنفيذ الباقى”.

التحول الرقمي الكهرباء وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة

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