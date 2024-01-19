وزير الكهرباء: تجمع الوزارات بمكان واحد فرصة هائلة لكسب الوقت

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن العديد من لقاءات الوزارة تتم افتراضيا، داخل مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الاتصالات الداخلية للمباني مزودة بتكنولوجيا عالية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه مع كاميرا "إكسترا نيوز"، خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، اليوم الجمعة، أن المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت وفقا لكافة المعايير العلمية السليمة وأحدث التصميمات، من حيث الناحية المعمارية والإنشائية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والتبريد والإضاءة.

وأكد وزير الكهرباء أن تجمع الوزارات بمكان واحد يعطي فرصة هائلة لكسب الوقت، متابعا: “لو محتاج أقابل وزير من 3 إلى 4 دقائق أكون في مكتبه”.