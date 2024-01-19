الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالتعاون مع إيطاليا واليونان.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطط مشاريع الربط الكهربائى

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أوضح محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مباحثات بين مصر واليونان وإيطاليا حول اتفاقيات الربط الكهربائي، وذلك بسبب تطلع أوروبا للطاقة النظيفة التي تمتلك مصر عوامل قوتها.

وأضاف "شاكر"، في خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بالفعل مشاريع للربط بين مصر وكل من السودان وليبيا والمملكة العربية السعودية ويتعامل مع 3000 ميجا وات، موضحًا أن هدف الدولة ليس فقط استخراج الطاقة المتجددة، ولكن تصديرها.

وشدد على أن مصر تقوم بدور كبير جدًا؛ لتكون مصر مركز تداول إقليمي للقطاع، مؤكدًا  اهتمام الوزارة الكبير في الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إنه تم توقيع عقود واتفاقيات مهمة مع القطاع الخاص لتنمية الطاقة المتجددة.

الكهرباء مصر اليونان إيطاليا وزير الكهرباء

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