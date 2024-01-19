عبدالله جهامة: التنمية الشاملة وصلت لجميع المناطق والقطاعات بسيناء

كشف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن أن جهود الدولة في تنمية المحافظة تشمل جميع القطاعات.

وقال رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "إن التنمية الشاملة بسيناء وصلت لمناطق لم تطأها قدم منذ بدء الخليقة"، معقبًا: "التنمية التي حدثت إنجاز يضاهي الإعجاز".

وأضاف رئيس جمعية مجاهدي سيناء، التنمية في سيناء تسير على قدم وساق، ولمسنا التنمية منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم منذ 10 سنوات"، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير سيناء.