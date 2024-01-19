أستاذ الاقتصاد: "توطين الصناعة" حولت الصعيد من طارد إلى جاذب للقوى البشرية

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن توطين الصناعة قضت على النظرة القديمة للصعيد باعتباره طاردًا للسكان، ليصبح جاذبًا للقوى البشرية لتعظيم الاستفادة من موارده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن جهود الدولة في إقامة بنية تحتية تستوعب هذه الصناعات، وهو ما يؤكد أن الدولة قامت بجهود كبيرة، لتوطين الصناعة من خلال خطوات جادة وحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقدام التكنولوجيا لتطوين الصناعة.

وأوضح “البهواشي” أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة، والتي تتضمن استقدام التكنولوجيا، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الصناعات هي صناعة الألمونيوم، إذ أن مصر لها باع طويل في صناعة الألمونيوم، كمصنع نجع حمادي لإنتاج الألمونيوم، كان يقابلها بعض المشكلات بالماضي، كتوفير الطاقة وارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن الدولة ذللت كل الصعاب والمشكلات التي كانت تواجه هذه الصناعة، إضافة إلى دورها في استقدام التكنولوجيا الجديدة التي سهلت على الشركات الكبرى والورش الصغيرة التي تقوم بتصنيع المنتجات من الألمونيوم، لإنتاج منتجاتهم بالسوق المحلية، كبديل للمنتج المستورد.