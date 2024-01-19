الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة العامة للكتاب: تخصص قاعة لدور النشر المتعلقة بالطفل لكل المراحله العمرية

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

أكد الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة السابقة للمعرض شهدت أكبر نسبة إقبال من الجماهير، موضحًا أن المعرض هذا العام سيتم تخصيص به  قاعة كاملة لدور النشر المتعلقة بالطفل في كل مراحله العمرية.

وقال بهي الدين، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن  الدورة الـ55 من معرض الكتاب تشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وتابع أن المعرض يلتزم بخطة الدولة متمثلة في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، حيث تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، ويضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الصغيرة التي تقدمت بطلب المشاركة.

رئيس الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب

مواد متعلقة

عبدالله جهامة: التنمية الشاملة وصلت لجميع المناطق والقطاعات بسيناء

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء يكشف جهود الدولة فى تنمية أرض الفيروز

أستاذ علوم سياسية: مصر صاحبة الفضل فى تثبيت الرواية الفلسطينية ودعم القضية

مسئولون بالكهرباء: نعمل على إمداد العاملين بمنح تدريبية لإثقال خبراتهم

محلل فلسطينى يكشف أهمية محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

بالتعاون مع إيطاليا واليونان.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطط مشاريع الربط الكهربائى

وزير الكهرباء: تجمع الوزارات بمكان واحد فرصة هائلة لكسب الوقت

"الكهرباء": نستخدم أعلى مستوى من التكنولوجيا داخل الوزارة بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

عاجل| ملح على الجرح الغائر.. صحفيون سودانيون يكشفون لـ«الدستور» وقائع استهدافهم من «الدعم السريع»: نُضرب بالهاون

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية