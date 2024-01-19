الهيئة العامة للكتاب: تخصص قاعة لدور النشر المتعلقة بالطفل لكل المراحله العمرية

أكد الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة السابقة للمعرض شهدت أكبر نسبة إقبال من الجماهير، موضحًا أن المعرض هذا العام سيتم تخصيص به قاعة كاملة لدور النشر المتعلقة بالطفل في كل مراحله العمرية.

وقال بهي الدين، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن الدورة الـ55 من معرض الكتاب تشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وتابع أن المعرض يلتزم بخطة الدولة متمثلة في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، حيث تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، ويضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الصغيرة التي تقدمت بطلب المشاركة.