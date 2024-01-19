الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الصعيد عاد مجددًا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود

حياة كريمة للمواطنين
حياة كريمة للمواطنين

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الصعيد عاد مجددا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود وأصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن محافظات الصعيد تشهد تطورًا وتنمية، منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.

وأكمل: "تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مشددًا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد".

وتابع الكاتب الصحفي: "الدولة تعمل أيضًا على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكى، ووجود مشروعات واستثمارات أجنبية بالصعيد، مثل مشاريع الطاقة الشمسية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي، وكل ذلك ليس له مردود على الصعيد، فقط بل يعمل على الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد".

الكاتب الصحفى الصعيد الخريطة التنموية

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