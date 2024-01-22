الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة المنصورة يوضح كواليس تكريم الفرق الفائزة بجوائز التميز

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر

كشف الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كواليس تكريم الفائزين "بجوائز جامعة المنصورة للتميز" الدورة الثانية 2023 خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة بالتعاون  مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة

وقال “ خاطر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين،  إن جائزة جامعة المنصورة للتميز، تأتي في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة في ظل رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  برفع تنافسية الدولة وريادتها، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين لتعزيز مكانة مصر العالمية.

 الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس بين الجهاز الإداري ووحدات الجامعة المختلفة

وأشار رئيس جامعة المنصورة،  أن الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس بين الجهاز الإداري وكذلك بين وحدات الجامعة المختلفة، وتسليط الضوء علي الممارسات المتميزة في تقديم الخدمات والتي تسهم بدورها في تحقيق رضا المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز من خلال تكريم المتميزين ماديا ومعنويا.

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