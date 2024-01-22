الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القومي للثقافة" يكشف الأنشطة الرئيسية المخصصة للطفل في معرض الكتاب

محمد عبد الحافظ
محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي

كشف محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل الجناح الذي سيكون مخصص للطفل خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 .

وقال “ناصف” خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إنه سوف يتم إضافة جناح مخصص بالكامل للطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، مؤكدًا أن جناح الطفل سيضم مجموعة من البرامج والفاعليات التي تشتبك بشكل مباشر مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.

وأضاف أن جناح الطفل سيضم دور نشر لعرض الكتب الخاصة بها، والأنشطة التي تقدم للطفل من جميع الجهات.

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إلى أن هناك أربع أنشطة رئيسية تقدم للطفل، هما:النشاط القولي والنشاط التفاعلي والورش الفنية والعروض الفنية التي سوف تتم في المسارح الكبيرة على "بلازا 1 وبلازا2"

لثقافة الطفل لثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع فعاليات معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تُزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام في مصر

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمباريات أمم إفريقيا

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

قاضٍ مصري يفجر مفاجأة: خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهي ولايتهم في 6 فبراير

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة