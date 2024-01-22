"القومي للثقافة" يكشف الأنشطة الرئيسية المخصصة للطفل في معرض الكتاب

كشف محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل الجناح الذي سيكون مخصص للطفل خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 .

وقال “ناصف” خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إنه سوف يتم إضافة جناح مخصص بالكامل للطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، مؤكدًا أن جناح الطفل سيضم مجموعة من البرامج والفاعليات التي تشتبك بشكل مباشر مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.

وأضاف أن جناح الطفل سيضم دور نشر لعرض الكتب الخاصة بها، والأنشطة التي تقدم للطفل من جميع الجهات.

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إلى أن هناك أربع أنشطة رئيسية تقدم للطفل، هما:النشاط القولي والنشاط التفاعلي والورش الفنية والعروض الفنية التي سوف تتم في المسارح الكبيرة على "بلازا 1 وبلازا2"