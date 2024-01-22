مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الحلم الصهيوني ما زال يراود إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الحلم الصهيوني الذي ما زال يراود إسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف مندوب فلسطين خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية اليوم، أن الجرائم الإسرائيلية، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تقوم بتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بقصد إعادة تهجير اللاجئين.

وواصل: "يتم الاجتماع اليوم في اليوم الثامن بعد المئة، من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. نكاد نسمع صراخهم على مسافة هوائية تبلغ 328 كيلو متر عن قاعة اجتماعنا".

وأضاف "العكلوك" أن إسرائيل لم تعد قوة الاحتلال غير القانوني فقط، ولكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة.

وفي السياق، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه في الوقت الراهن.

وأوضح “بوريل” خلال تصريحات إعلامية قبيل انطلاق اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، أن هناك العديد من الخيارات المطروحة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية؛ لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد "بوريل" أن هناك اجتماعًا مع وزراء الدفاع لمناقشة دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.