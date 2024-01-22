54 عاما على معركة "شدوان".. العمدة: مصر قدمت عبر التاريخ بطولات بشعبها وجيشها

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بالعيد القومى الـ 54 لها تزامنا مع ذكرى معركة شدوان المجيدة، والتى تصدى فيها أهالى الغردقة مع القوات المسلحة، للعدوان الإسرائيلي فى 22 يناير عام 1970.



وفي هذا الصدد، قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الأستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إنها ملحمة من ضمن الملاحم التي أقامتها قواتنا المسلحة، بالتلاحم مع شعبها وأبنائها من كل الفئات ومختلف الاتجاهات".

مصر دائمًا في طليعة الدول التي تقدم من خلال شعبها بطولات وإنجازات عبر التاريخ

وأضاف عادل العمدة، أن مصر دائمًا في طليعة الدول التي تقدم من خلال شعبها بطولات وإنجازات عبر التاريخ، لافتًا إلى ان مصر كانت في مرحلة فارقة في توقيت معركة جزيرة "شدوان".

وتابع:"كنا في حرب الاستنزاف عام 1973، وكان هناك نجاحات متتالية، وكانت إسرائيل تريد كسر هذه النجاحات، وأستمرت المعركة لمدة 36 ساعة، واستطاع الشعب المصري والقوات المسلحة تحقيق نجاح منقطع النظير".