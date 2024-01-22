الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: 60 ألف امرأة حامل بغزة يواجهن خطر المـوت بسبب انتشار الأمراض المعدية

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن المسئولين الإسرائيليين أعلنوا عن تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الإثتين، الاحتلال هدم 360 ألف منزل كليًا أو جزئيًا، واستهدف 233 مستشفى ومركزًا صحيًا ودمر 400 مدرسة و400 مسجد في غزة، فضلًا عن تنفيذه سياستي التطهير العرقي والفصل العنـصري ضد الفلسطينيين ويوسع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن 60 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن خطر المـوت بسبب انتشار الأمراض المعدية.
 
وفي سياق متصل، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن 100 فلسطيني ممن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراحهم إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم يوم الجمعة الماضي تعرضوا للإهانة والضرب.

واحتجزت القوات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 و55 يومًا، وتعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة، وانتهاكات وصلت إلى حد التعذيب.

جامعة الدول العربية المسؤولون الإسرائيليون فلسطين السفير مهند العكلوك غزة

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