عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بمداهمة عائلات المحتجزين الإسرائيليين غرفة اجتماع للجنة المالية في الكنيست ما أدى إلي تعطل أعماله.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس، التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تلقّت بلاغت عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، غير أنها لم تتمكن من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس، منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.