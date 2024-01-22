رئيس الصومال للقاهرة الإخبارية: مذكرة إثيوبيا أعادت تاريخًا قديمًا من العداء مع أديس أبابا 

أكد رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، أن مذكرة إثيوبيا خلقت حالة من انعدام الثقة بالمنطقة وأعادت تاريخًا قديمًا من العداء مع أديس أبابا.

وقال رئيس جمهورية الصومال، خلال لقائه مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، كنا نناقش مع أرض الصومال بعض الأمور مثل التكامل الاقتصادي والأمن المشترك وتطوير الخطط التي تربط جميع الدول وكنا سنعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص وقد كانت هناك ثقة تم بنائها.

وأضاف، لكن قضت مذكرة التفاهم هذه على كل الآمال، وأوجدت ظلًا من الخوف وانعدام الثقة مرة أخرى في المنطقة، وأعادتنا للوراء تاريخيًا وإلى العداء الذي يعود إلى قرون بين الصومال وإثيوبيا، مؤكدًا أن هذه المذكرة أتاحت الفرصة لعودة نشاط حركة الشباب الارهابية من جديد.