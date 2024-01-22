الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحة فلسطين: الإصابات تفوق القدرة الاستيعابية للعمليات والعناية المركزة بمجمع ناصر الطبى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت الصحة الفلسطينية حصيلة العدوان الإسرائيلي على خان يونس، أمس، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 50 شهيدًا و100 مصاب في غارات إسرائيلية على خان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية أن أعداد الإصابات الخطيرة تفوق القدرة الاستيعابية لغرف العمليات والعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وكان التليفزيون الفلسطيني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة. وأضاف التليفزيون أن دوي انفجارات واشتباكات سُمع في المنطقة.

وفي وقت لاحق، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن إسرائيل ترتكب «جرائم مروعة غرب خان يونس»، موضحًا أن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في الأماكن المستهدفة والطرقات، وأن القوات الإسرائيلية تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى غرب خان يونس.

خان يونس الفلسطينية الصحة الفلسطينية

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