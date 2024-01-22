الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: هدف العـدوان الإسرائيلى هو تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية

الهباش
الهباش

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هدف العـدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن أكثر من مليون و900 ألف نازح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدًا أن ما يحدث داخل القطاع هو حرب يشنها الاحتلال ضد الشعب بأكلمه دون وجه حق.

وأكد  الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، فإن الصراع لن يقف عند حدود المنطقة.

خان يونس

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس، التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، غير أنها لم تتمكن من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس، منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.

العدوان الإسرائيلى غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية

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