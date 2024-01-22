الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الصومالي: الاعتراف بأرض الصومال لا يعتمد على دول منفردة مثل إثيوبيا

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال أحدثت العديد من المشكلات، وغيرت البيئة بأكملها.


وقال الرئيس الصومالي خلال لقائه مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه قبل الأول من يناير عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم كان الوضع داخل البلاد جيدًا جدًا، وكانت هناك مفاوضات وحوار مستمر بين الصومال وأرض الصومال، لإعادة توحيد البلاد، ومن حيث المبدأ كنا قريبين من عقد صفقة.


وأضاف، ولكن لسوء الحظ تدخلت الدولة الإثيوبية في الوضع خلال أسبوع، وأقنعوا أرض الصومال بأنهم يستطيعون تقديم الاعتراف، حيث ظلت أرض الصومال تبحث عن الاعتراف بها منذ 31 عامًا، وهو أمر غير ممكن،  موضحًا أن الاعتراف بأرض الصومال لا يعتمد على دول منفردة مثل إثيوبيا.


وواصل: "نحن جميعًا ننتمي للنظام العالمي والقانون الدولي الذي يحكم كيفية تعامل الدول مع بعضها البعض".
 

إثيوبيا أرض الصومال الرئيس الصومالي

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