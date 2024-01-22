رئيس الصومال: مصر وقفت بجانبنا فى أصعب السنوات بتاريخنا الحديث

قال حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، إن زيارته إلى مصر كانت مهمة للغاية واستراتيجية، مؤكدًا أن مصر والصومال يتمتعان بعلاقات جيدة وطويلة الأمد، "حيث كنا متحالفين في العديد من المجالات".

وأضاف، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": إن مصر وقفت بجانب الصومال في أصعب السنوات بتاريخنا الحديث، لذا فإن دعمها واضح جدًا، وكان موجودا في دعم الصومال في مجالات عدة مثل التعليم والأمن والدفاع.

وأوضح أن زيارته إلى مصر الآن هي بمثابة تعزيز للعلاقات بين البلدين، متابعًا: "نحن جميعا نعمل بشكل مشترك على توسيع وتعميق هذه العلاقات من خلال إنشاء مجلس تعاون مشترك جديد يعمل معنًا من أجل المصلحة المشتركة لمصر والصومال".



وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قد أعرب عن سعادته بوجوده في القاهرة ومناقشة تعزيز العلاقات الدولية مع مصر، قائلا: «من دواعي سروري أن أتواجد معكم في القاهرة، وأناقش تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة، والعلاقات الثنائية».

وقال الرئيس الصومالي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار وكرم الضيافة، الصومال يعتبر مصر حليفًا تاريخيًا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة».