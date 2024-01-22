الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يجدد دعمه الصومال لمجابهة التعديات الإثيوبية على سيادته واستقراره

العسومي والرئيس الصومالي
العسومي والرئيس الصومالي

استقبل الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر إقامته بالقاهرة، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.
 

مجابهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمن الصومال 

وتضمن اللقاء آخر المستجدات على الساحة الصومالية، في إطار مذكرة التفاهم غير القانونية التي تم توقيعها بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وما يسمى "إقليم أرض الصومال"، والخطوات التي قامت بها جمهورية الصومال لمجابهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمن واستقرار الدولة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

العسومي: ما قامت به إثيوبيا هو مرفوض ومدان 
 

وخلال اللقاء، أكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل دائمًا جانبًا إلى جنب صوت الحق في مواجهة الباطل، مشيرًا إلى أن ما قامت به إثيوبيا هو مرفوض ومدان، ويمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل ووقف هذا العدوان على سيادة الدولة الصومالية وأمنها واستقرارها، وإلزام إثيوبيا باحترام قواعد حسن الجوار وعدم التعدي على هذه الدول من خلال التدخل بشئونها الداخلية.

 

تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها


وشدد العسومي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها، وتأييده قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها.

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كما ثمن رئيس البرلمان العربي المنجزات الكبيرة والقفزة التنموية الكبرى التي حققتها جمهورية الصومال في ظل رئاستها، مشيرًا إلى أن الصومال حققت تقدمًا كبيرا في حجم الإنجاز على كل المستويات، مما يؤكد السياسة الحكيمة التي يتبعها. 

 

الرئيس الصومالي: تقدير موقف البرلمان العربي الداعم لبلادنا


وبدوره، عبّر الرئيس الصومالي عن تقدير بلاده وشعبه موقف البرلمان العربي الداعم لبلاده والمساند لطموحات الشعب الصومالي في الحفاظ على سيادته ودولته والعيش الكريم.

وثمّن الرئيس ما تمخض عن جلسة البرلمان العربي التي عقدت بالأمس من قرار لدعم الصومال وسيادتها ووحدة أراضيها، وأن إقليم الصومال جزء لا يتجزأ عن الصومال وفق المواثيق الدولية، فضلًا عن الدعم الكامل للشرعية الصومالية ولكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في هذه المنطقة، التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.

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