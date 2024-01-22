النائب زكي عباس: رسائل الرئيس السيسي لإثيوبيا تحذيرية وتأكيد على دور مصر لدعم الأشقاء الأفارقة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي بشأن إثيوبيا، تحذيرية وتأكيد على دور ومكانة مصر لدعم الأشقاء الأفارقة.

دعم مصر للصومال

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الرسائل أت موقف مصر الثابت في الوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره في ظل ما يتعرض له من محاولات للمساس بوحدته.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس الصومال تعكس مدى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء الأفارقة ودورها الريادي في تحقيق التنمية المستدامة والدعم والمساندة للأشقاء لتحقيق تطلعات شعوبهم.

أمن واستقرار الصومال

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن موقف مصر ثابت وتدعم بشكل واضح وصريح أمن واستقرار الصومال في ظل ما يتعرض له من محاولات للمساس بوحدته.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رسائل الرئيس السيسي تأكيد على ضرورة وحدة كافة الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أن القارة السمراء غنية بالعديد من الثروات التي تجعلها تقود العالم.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا رفض بلاده التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

وأضاف "رسالتى لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتي وإريتريا يجب أن يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ، وهذا أطار لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها، لن يوافق أحد على ذلك".