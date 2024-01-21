الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: زيارة الرئيس الصومالى لمصر تعكس دورها المحورى فى القارة الإفريقية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن  زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس دور مصر المحوري في القارة الإفريقية، خاصة أن الزيارة تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرًا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها.

 توطيد العلاقات بين البلدين 

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة تستهدف توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، علاوة على تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الرئيس السيسي إزاء سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدورها التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.


وأكد النائب نادر الخبيري، أن هذه الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس السيسي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الإفريقي.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر كثفت تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية، وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية.

 

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