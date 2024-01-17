إعلام النواب: مبادرة الكشف عن الأمراض النفسية تستهدف تأهيل شباب متزن قادر على العمل

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب، باستعدادات وزارة الصحة لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة للكشف عن الأمراض الجسدية والنفسية.

وقالت رشاد، في تصريحات صحفية لها، إن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للمبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف على صحة المواطنين، وتستهدف تأهيل شباب متزن نفسيًا قادر على العمل والإنتاج مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المبادرة ستعمل وفق 3 محاور أحدها للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الأمراض النفسية لا تعني عدم الاتزان العقلي وإنما بعض الضغوط الحياتية والتعرض لعددٍ من المشاكل يتسبب في اختلال التوازن النفسي لدى البعض، والاتجاه إلى الطبيب المختص سيعمل على حل هذه المشاكل وإعادة التوازن النفسي والثقة بالنفس للمواطن.

اكتشاف مواهب الأطفال والشباب

وأكد أمين سر لجنه الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه المبادرة ستسهم في اكتشاف العديد من المواهب لدى الأطفال أو الشباب مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الدولة في بناء الجمهورية الجديدة من خلال التخلص من بعض الجرائم التي تسببها الأزمات النفسية.