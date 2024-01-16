الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: "مش عيب النواب يهاجموا اللى بيحصل فى السلع"

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على جلسات مجلس النواب اليوم، مشددًا على أنه ليس هناك عيب في النقاش داخل المجلس بين المستشار حنفي الجبالي ووزير العدل من جهة أخرى، وهو مش طبيعي وكان هذه المرة أمام الكاميرات.

أضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC": "مش عيب أن نواب مصر يقفوا يهاجموا اللي بيحصل في السلع والأسعار"، مشددًا على ضرورة مراقبة خط سير السلع وإسناد الدولة خلال الفترة الحالية ودور النائب أهم من الوزير والنائب دوره رقابي على الحكومة وعلى الأرض ومتواصل مع الشعب.

وتابع "المجلس في مواجهة مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين 91 طلب إحاطة واسئلة تعرض لهم الوزير بخصوص ضبط الأسعار والسلع التموينية والخبز، مؤكدًا أن الرقابة لا بد أن تبدأ من المصنع والمزرعة وسلاسل الإمداد حتى وصولنا إلى المواطن في الشارع.

أوضح أن البعض يهاجم المسئولين دون علم أو وعي، مشددًا على أن مصر قوية ونريد أن لا يتعرض هذا الشعب لصعوبات حيث يعاني لسنوات طويلة.

مجلس النواب مساء دى ام سى السلع الحكومة الشعب

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