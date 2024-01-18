الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: المشروعات الزراعية فى سيناء استكمال للتنمية الشاملة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب  عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ مشروعات زراعية جديدة في  سيناء تستهدف استكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وأوضح  النائب عمرو عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن استكمال الدولة مشروعات التنمية في سيناء تأكيد على عزم الدولة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز.

توفير حياة كريمة وآمنة لأهالي سيناء

وأكد أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والاهتمام بها وتنميتها على رأس أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي سيناء.

وأشار إلى أن سيناء تشهد تنمية حقيقية على أرض الواقع من خلال تحقيق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني علاوة على أن السيادة المصرية خط أحمر، وتأكيد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقررات الوطن.

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وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استصلاح أكثر من 100 ألف فدان في سيناء لإقامة مشروعات زراعية جديدة في سيناء سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ لحكومة مشروعات زراعية جديدة مشروعات زراعية جديدة في سيناء

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