لجان المتابعة بالشباب والرياضة في شمال سيناء تتابع خطط المراكز والأندية

قامت لجنة المتابعة المحلية بـ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عملها بمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب العريش، وإدارة رمانة، وإدارة الشيخ زويد، من حيث سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وأيضًا متابعة تنفيذ خطط المراكز والأندية.

وتأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة شمال سيناء ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات وضرورة متابعتها بشكل مستمر بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من إنشائها وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وتشكلت اللجنة من:عزيزة محمود مدير الادارة الاستراتيجية، وأحمد عطوة مدير ادارة الهيئات وعلاء الجغنة تفتيش مالي واخصائي الانشطة الرياضية وأخصائي الأنشطة الشبابية.

وكان عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا مع مديري إدارة رمانة وبئر العبد، والعاملين بالإدارات صباح اليوم بمقر نادي 6 اكتوبر رمانة لمناقشة أعمال الخطة.

كما وجة "حسن عبد الوهاب" مديري الإدارات للإستعداد لتنفيذ الإحتفال بذكرى “٢٥ يناير”، وإعداد ملف كامل للأنشطة داخل مراكز الشباب لتقديم أنشطة متنوعة خلال أجازة نصف، وشهر رمضان المبارك.