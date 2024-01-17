الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الاجتماع الدوري لجامعة
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 32 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

 

تناول الاجتماع،  خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية المصرية لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة لتحقيق التطبيق الفعلى لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 م.

كما تناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024م والجدول الزمني لإجراء المسابقة وطلب إطلاق المسابقة.

ووافق أعضاء المجلس على إقامة كلية الفنون الجميلة لمعرض "السيريالية فى الأقصر" فى الفترة من 29/1/2024م حتى 31/1/2024 م وذلك بمشاركة فنانين مصريين وفنانة فرنسية.

وكما وافق أعضاء المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي السابع على أن يقام الخميس الموافق 18/4/2024 م.

 

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، استقبل فريق الجامعة الأمريكية والذي ضم كل من: الدكتورة أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة ياسمين بهجت، مدير حسابات بالمشروع، بحضور الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر.

شهد اللقاء استعراض إنجازات مركز التطوير المهني، التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، طبقًا للخطة الموضوعة.

ووجه فريق الجامعة الأمريكية، الشكر للدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة؛ لدعمه اللا محدود للمركز، وإسهاماته في تحقيق الأهداف المرجوة على مدار عام كامل، كما وجه فريق الجامعة الأمريكية شكره لفريق العمل بالمركز بجامعة الأقصر؛ لجهودهم المميزة في التقدم بالمركز وتحقيق أهدافه.

يشار إلى أن إنشاء مركز التطوير المهني بكلية الألسن بالجامعة، تم وفقا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية الذي اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development ) إلى تحقيق رؤية جامعة الأقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ومساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
الاجتماع الدوري لجامعة الأقصر
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