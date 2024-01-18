برلماني: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التكامل بين كل دول أفريقيا

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية الزراعية في قارة القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للقارة السمراء.

وأضاف سلطان، أن مصر تمتلك الكثير من المقومات والخبرات اللازمة في مجال الاستثمار الزراعي التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على التنمية البشرية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي بين كافة دول القارة

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وتحويلها لقارة منتجة بدلا من مستوردة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤى وخطط استراتيجية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من موارد القارة السمراء مما يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تعزيز الاستثمار الزراعي سيسهم في دعم آليات التكامل الإقليمى، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية وتحقيق الأمن الغذائي لكافة دول القارة.

الرئيس يوجه بتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الأفريقية فى العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعى، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصرى لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة، ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد، ووجه سيادته بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الأفريقية.