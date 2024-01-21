المؤتمر: الدولة ذللت العقبات أمام القطاع الخاص والبيئة مناسبة للاستثمار فى كل المجالات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وهناك العديد من الحوافز والتيسيرات التى أعلنتها الدولة مؤخرًا لتشجيع أصحاب القطاع الخاص على الإقبال على الاستفادة من التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 فى مختلف القطاعات، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، وذلك إيمانًا من رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس القريب وجه الحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في العديد من المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد".

المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في أي دولة

وأشار الدكتور السعيد غنيم إلى أن هذا الأمر يؤكد دعم الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية للقطاع الخاص، حيث يؤدى القطاع الخاص دورًا كبيرًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يعتبر المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي فى أى دولة، والبيئة أصبحت مناسبة للقائمين على القطاع الخاص للاستفادة من مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة.

مؤتمرات دورية للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة

وطالب غنيم بتدشين عدد من المؤتمرات بشكل دورى للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص فى مختلف المجالات، وفى نفس الوقت لكشف النقاب عن الإجراءات التى تشكل عقبة فى بعض الأوقات أمام البعض وإزالة التخوفات، ومن ثم ستكون هذه المؤتمرات بمثابة همزة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة شريطة الجدية فى التعامل على أرض الواقع.