وزارة العمل تُعلن عن 3212 فرصة عمل في 38 شركة خاصة بــ 9 محافظات

أعلنت وزارة العمل، أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الآن، في العديدِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة"، في بيان اليوم، أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهرى يناير وفبراير 2024، عن طريق مكتب للإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وذكرت الوزارة أن فُرص العمل جديدة ومُتوفرة في 9 محافظات وهي: القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادى الجديد، والشرقية، وسوهاج.. وفي تخصصات: مهندسين جودة، وسكرتارية، واخصائى سلامة وصحة مهنية، ومندوب تسويق، ومدير منطقة أمن، ومساعد أمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة، ومقدم طلبات، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين اجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى الوظائف

وجدد حسن شحاته وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.