وزارة العمل تتأكد من تطبيق القانون في مصنع بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية وجولة تفقدية بمصنع “أجرينا” لتصدير الحاصيلات الزراعية بمدينة فايد، وبه 300 عامل وعاملة، شملت أقسام المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الإنتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الإنتاجية، والاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوي الهمم بإجمالي 5% من عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

منشآت القطاع الخاص

يأتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل للشباب داخلها، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

الحد الأدني للأجور

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الزيارات والجولات تأتى لتنفيذ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية، أن الجولة تضمنت عرض تقدمى حول تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلًا ما تقدمه الشركة من منتجات، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ، مشيدًا بما تقوم به الشركة في ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين، وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.