وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالمشروعات الكبرى بقنا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة، حيث أنه جرى حصر عدد (332) عامل غير منتظم فى مواقع العمل المختلفة يعملون في 29 موقع عمل.

منظومة العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك تمهيدًا لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية في المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، في إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل المحافظة.

تسجيل العمالة غير المنتظمة

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، ان تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على أرض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دوري للمسجلين في قواعد بياناتها، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال.

حصر العمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير المديرية أن حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة يتم من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

التسجيل في قاعدة البيانات

ونوه إلى أنه يتم توعية العمال بمواقع العمل المختلفة أثناء الحصر بأهمية التسجيل في قاعدة البيانات لحصولهم على غطاء تكافلي من رعاية اجتماعية وصحية وكافة المزايا التي توفرها الوزارة لهم كما تم توصية أصحاب الشركات والمقاولين بالالتزام بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحية تجنبا لحدوث أي مخاطر للعمال والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، 4 عقود عمل جديدة لشباب ذوى همم وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم فى شركة نافيجيتور، وشركة دالتكس بشرق العوينات من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى التأكد من كافة العقود التي تم تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومنوهًا إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.