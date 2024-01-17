الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تنظم فعاليات ملتقى "صحتك تهمنا" بمجال السلامة والصحة المهنية بالشرقية

وزير العمل
وزير العمل

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" وملتقى بعنوان "احمي نفسك" ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها وتشرف عليها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل فى محافظات الجمهورية، بمشاركة 65 من مسئولى السلامة والصحة المهنية يعملون فى شركات ومنشآت صناعية كبرى فى نطاق المحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تضمن الملتقى تقديم عدة محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة حول القوانين والتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، ومعلومات عن السلامة ودورها كأسلوب حياة، والأمراض المهنية واللجان الخماسية ولجان التحكيم الطبى، وخطة الإخلاء للطواريء.

 يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات وتفعيلًا لدور أجهزتها التابعة فى توعية طرفى العملية الإنتاجية بمخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى للحفاظ على العمال والمنشآت التى يعملون بها وتحقيق الاستقرار ومناخ عمل آمن.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية من خلال إدارة علاقات العمل لشرح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،وإدارة المرأة والطفل لشرح التمييز وصوره فى سوق العمل وكذلك إدارة المفاوضة الجماعية لشرح الإضراب وشروطه، وذلك فى مقر أحد الشركات بالمنطقة الحرة، التى يبلغ عدد العاملين بها 150 عامل وشارك فى الندوة 50 من العاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة، وحقها فى الترقى، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة، والقرارات الوزارية المنظمة لتشغيل النساء، وتأمين بيئه العمل، فضلا عن شرح انواع الإضرابات والتفرقة بين الإضراب المشروع وغير المشروع وشروطه وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام.

وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية بأهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها اقتصاديا.

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