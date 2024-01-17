وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية والمساواة بين الجنسين بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية من خلال إدارة علاقات العمل لشرح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وإدارة المرأة والطفل لشرح التمييز وصوره فى سوق العمل، وكذلك إدارة المفاوضة الجماعية لشرح الإضراب وشروطه، وذلك فى مقر شركة الفخامة للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، التى يبلغ عدد العاملين بها 150 عاملا وشارك فى الندوة 50 من العاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة عدة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الأقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة، وحقها فى الترقي، ومناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، والقرارات الوزارية المنظمة لتشغيل النساء، وتأمين بيئة العمل، فضلا عن شرح أنواع الإضرابات والتفرقة بين الإضراب المشروع وغير المشروع وشروطه، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام.

وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية بأهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها اقتصاديًا. وأضاف مدير المديرية، أن الندوة ألقى محاضراتها جيهان رمزي مديرة إدارة عمل الأحياء، ومروة أنس مديرة وحده المساواة بين الجنسين، وسالي مصطفى مديرة المفاوضة الجماعية، وبحضور مديرى ورؤساء الأقسام والعاملين بالشركة، كما جرى خلال الندوة التأكيد إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كل المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج.

