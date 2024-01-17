وزارة العمل تطلق أولى برامج التدريب المهني في مجال زراعة الأسطح ببورسعيد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ورشة تدريبية مجانية في مجال زراعة الأسطح والبلكونات بمركز التدريب المهني ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة، والتى تهدف لاستفادة المواطن وخاصة السيدات لتعريفهم بكيفية زراعة بعض النباتات المفيدة للمنزل واستهلاك الأسرة بامكانيات اقتصادية، وتحقيق دخل اقتصادي من خلال زراعة الأسطح والبلكونات.

برامج التدريب المجانية

تناول الورشة التدريبية أيضًا محاضرة بعنوان دليل الزراعة الخاص بنباتات حقيبة الزراعة، بحضور عدد (30) متدربة، وذلك في إطار جهود المديرية وسعي أجهزتها لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المتخصصة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية الممكنة لدعم الشباب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقرير للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية لهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى المهن المستحدثة لتوفير خريج قادر على العمل ومؤهل لذلك.

التثقيف الزراعي للمتدربات

وأشاد مدير المديرية بالتعاون المشترك بين مديريتي العمل والزراعة والحرص على استمرار التثقيف الزراعي للمتدربات، وتزامنًا مع الاهتمام بمراكز التدريب المهني وتنوع برامج التدريب، حيث استقبل الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة وافتتحا أولى أيام الورشة التدريبية، والذي قدم بدوره الشكر على التعاون المثمر بين المديريتين وحضور المتدربات للورشة.

وأوضح فى كلمته للمتدربين الأهمية البالغة للزراعة وهي علم الحياة وأساس العلوم الأخرى، ومدى تأثير النباتات على البيئة حيث توفر انتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وتساهم في تقليل التلوث البيئي.

كما ألقى المهندس فتحي عثمان استشاري الزراعة، محاضرة للتوعية شرح خلالها أنظمة الزراعة الملائمة للمنزل والبيئات للتربة وأنواعها وكيفية استغلال الأسطح للزراعة وتقسيمها، مع توضيح خلطة التربة ونوع السماد المناسب وكيفية الري وتجهيز المحلول المغذي الملائم للزراعة المائية.