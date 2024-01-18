الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال المساواة بين الجنسين للعاملين بشركة قطاع خاص بالبحيرة

جريدة الدستور

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة توعية فى مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأة، فى مقر شركة سارة تكس بكفر الدوار، شارك فيها 32 من العاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة التابعة للمديرية، وحقها فى الترقي، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء، وتأمين بيئه العمل، والتعريف بأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام.

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وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية باهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها إقتصاديًا، وأضاف مدير المديرية، ان الندوة جرت فعالياتها تحت رعاية مدير المديرية، حرصًا على حقوق المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين والنهوض بالمجتمع، وبحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة، كما جرى خلال الندوة التأكيد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج.

كانت قد نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية من خلال إدارة علاقات العمل لشرح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وإدارة المرأة والطفل لشرح التمييز وصوره فى سوق العمل، وكذلك إدارة المفاوضة الجماعية لشرح الإضراب وشروطه، وذلك فى مقر شركة الفخامة للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، التى يبلغ عدد العاملين بها 150 عاملا وشارك فى الندوة 50 من العاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة عدة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الأقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة، وحقها فى الترقي، ومناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، والقرارات الوزارية المنظمة لتشغيل النساء، وتأمين بيئة العمل، فضلا عن شرح أنواع الإضرابات والتفرقة بين الإضراب المشروع وغير المشروع وشروطه، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام.

والتمكين الإقتصادى للمرأة شركة سارة تكس بكفر الدوار وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين مديريات العمل بالمحافظات القانون للعمال

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