الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: ورشة عمل حول ريادة الأعمال وعروض تقديمية من خريجى الدورات التدريبية ببورسعيد

ورش تدريبية بمديرية
ورش تدريبية بمديرية العمل ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ورشة تدريبية حول ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد، شهدت عروض تقديمية قدمها 8 فتيات من المتدربات لى مهن التفصيل والخياطة بالمركز.

 وقام كل فريق عمل مكون من 4 فتيات بشرح المشروع وكيفية إعداد ملف كامل لمشروعهم بداية من دراسة الجدوى وإجراء التعاقد وكيفية تنفيذ وخياطة المنتج النهائى، وحساب التكاليف، ودراسة نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، إلى جانب عرض فيديو توثيقي لكل فريق عن مراحل العمل وتفاصيل المشروع كفكرة تطبيقية لريادة الأعمال.

برامج تدريبية مجانية

 يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة وتقديم مزيد من برامج التدريب المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، والعمل على تمكين المراة إقتصاديًا لتشارك فى عمليات التنمية كعنصر اساسى، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق ذلك الهدف.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات السوق،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.

مركز التدريب المهني

وأضاف مدير المديرية أنه افتتح فعاليات الورشة التى نظمها أعضاء فريق مركز التدريب المهني بمديرية العمل، منار العوضى مدير المركز، والمدربات: نهلة أبو العزائم، وسمر شكرى، والمدرب الفنى هانى عيسى، وهناء المتبولى، وحنان ابوالعلا باحث.

وأشار فى كلمته للمتدربات إلى أن الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو دور أصيل للمديرية وذلك استمرارًا من وزارة العمل لدعم خريجى مركز التدريب فنيًا ومهاريًا لمواجهة تحديات سوق العمل، وفى ختام العروض جرى تقييم المشروعات من لجنة التحكيم، ودارت مناقشات مفتوحة حول المعوقات التى واجهت المتدربات فى التخطيط والتنظيم والتنفيذ وتوفير الموارد وحساب التكاليف وتبادل الخبرات من أجل مزيد من الدعم والمساندة وتعزيز قدرات الفتيات لبدء مشروع جديد واختيارهم لطرق التسويق.

مديرية العمل محافظة بورسعيد ورشة تدريبية التدريب المهني عروض تقديمية

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