الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم منح وإعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

سليم منح وإعانات
سليم منح وإعانات إجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة

سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، منح رعاية إجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة من المسجلين فى قواعد البيانات الخاصة بالمديرية، والتي شملتهم مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية بشكل دوري على مدار العام، وفى المناسبات والأعياد، لرعايتهم وأسرهم ضد مخاطر العمل اليومية التى يتعرضون لها خلال عملهم فى المواقع المختلفة.

العمالة غير المنتظمة 

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة فى كافة قطاعات العمل، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بها، وأجهزتها التابعة فى حصر وتسجيل تلك الفئة وشمولها بمظلة الحماية بمواقع العمل المختلفة وتقديم افضل الخدمات الممكنة لها.

وأضاف حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعمالة غير المنتظمة، واستهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

تسليم الإعانات والمنح 

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تسليم الإعانات والمنح بحضور اسماء زكى وكيل مديرية العمل بالاسماعيلية، كما تقدم بالعزاء لأسر العمال المتوفيين، وللمصابين متمنيًا الشفاء العاجل لهم، والتهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج، كما اكد على حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

 كما أكد أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

يذكر أن وزير العمل كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

مديرية العمل محافظة الإسماعيلية رعاية اجتماعية عمالة غير منتظمة عمال اليومية

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