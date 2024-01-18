العمل: زيارة لمواقع عمل وحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، زيارة تفقدية لمقر منتجع بيراميذ سيكريت للاستشفاء البيئي بالخارجة، للوقوف علي الاعمال الجارية فيه والذي سيوفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة استعدادا للافتتاح قريبًا، وكذلك استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط.

حصر العمالة غير المنتظمة

تمت أعمال حصر العمالة بمواقع العمل فى عمليات انشاء حمام السباحة بمقر مركز الشباب بمركز بلاط بالداخلة، وعملية انشاء نقطتي تفتيش أمني بمدخل تنيده منفلوط، ونقطة تفتيش أمني مدخل ببئر 7 بمركز بلاط بالداخلة، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل دالمحافظة، والقيام بمهامها المنوطة بها للتواجد المستمر فى مواقع العمل المختلفة والاطمئنان على العمالة الموجودة فيها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين.

توفير فرص عمل لائقة

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل الدائم والمستمر مع أصحاب الأعمال لخلق علاقات متوازنه بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائقة لشباب الخريجين، والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية الكبرى وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديريات لتلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية أن حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة يتم من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها.

كما اكد على إستمرار تنظيم الجولات التفقدية لمواقع العمل ووالتنسيق مع اصحاب الاعمال لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة داخل تلك الشركات، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ..