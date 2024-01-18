الحركة الوطنية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد إحساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، تؤكد إحساس القيادة السياسية المصرية بالمواطن المصري، والعمل على تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصة أن الدولة المصرية حرصت على رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في موازنة الدولة، حيث تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العام للعام المالي 2024/2023.

بناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى معيشته

وأضاف "مجدي"، أن الرئيس السيسي يتابع بشكل متواصل الشارع المصري وصوت المصريين، وحريص على تلبية كل احتياجاتهم، لذلك جاءت تلك التوجيهات التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تساعد الفئات الأكثر احتياجا على تحسين معيشتهم، بجانب تحمل التبعات السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم خلال الفترة الراهنة، خاصة أن الجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن تضع بناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى معيشته ضمن أبرز اهتماماتها.

حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن هذه التوجيهات بإعداد حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية ليست جديدة على القيادة السياسية، التي تحرص دائما على دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، لتمكينهم من مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نتجت عن الأحداث المحيطة بالدولة المصرية وأصبح يعانى منها كل دول العالم.

وأشار "مجدي"، إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للخروج من الأزمة الراهنة، والتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بجانب تنفيذ خطط تساهم في خفض نسبة التضخم، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، والعمل على زيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ مخصصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد المستفيدين في العام المالي الحالي، أكثر من 5 ملايين مُستفيد، لافتا إلى أن تلك التوجيهات تأتي فى ظل إيمان الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل.