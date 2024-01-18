الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان دليل على دور مصر الحيوي في المنطقة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير خارجية اليونان، بمثابة دليل جديد على مكانة مصر ودورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عابد، أن مصر واليونان تربطها علاقات استراتيجية تاريخية تتمثل في التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي، تطرق خلال لقائه مع وزير خارجية اليونان، لبحث تدهور الأوضاع في غزة ومطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وانتهاز الفرص للتحدث بشأنها للتنسيق بين كل دول العالم لإنهاء هذه الحرب.

حل القضية الفلسطينية

وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية تعمل على السعي نحو مناشدة كل دول العالم لتبني رؤية مصر بوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية حل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الدولة لن تتوانى أو تتدخر جهدًا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

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