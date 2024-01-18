الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة فلسطين بالبرلمان العربى تدعو إلى وقف حرب الإبادة فى غزة

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

عقدت لجنة فلسطين بـ البرلمان العربي اجتماعها الثاني، برئاسة رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث بحثت تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تقوم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحرب إبادة شاملة في قطاع غزة، عبر الـمجازر الجماعية، التي أودت بحياة ما يقارب من 25 ألف شهيد و62 ألف جريح، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، والقتل العشوائي في الضفة الـغربية والقدس، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كل الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وعمليات القتل والاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل، كما استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان العربي بالقاهرة اليوم، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل. ‎

الأحد.. البرلمان العربى يعود للانعقاد لمناقشة تطورات الأوضاع فى غزة

ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ عبر النظام الدولي، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لحثها على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وصدر عن اللجنة مشروع قرار سوف يعرض على الجلسة القادمة للبرلمان العربي، المقرر عقدها يوم الأحد 21 يناير الجاري.

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الدكتور عادل العسومي البرلماني العربي العدوان الاسرائيلي على فزة الحرب على غزة 100 يوم من الحرب على غزة

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