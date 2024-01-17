الأحد.. البرلمان العربى يعود للانعقاد لمناقشة تطورات الأوضاع فى غزة

يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث يوم الأحد المقبل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصةً مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الجارية في غزة من انتهاكات ممنهجة تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتماديها في قيامها بشن حرب إبادة مفتوحة، وجهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتحركاته الدولية لدعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى البنود المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وتعقد لجنة فلسطين اجتماعا، غدا الخميس، لمناقشة جهود وتحركات البرلمان العربي في المرحلة السابقة وخطة التحرك القادمة لدعم القضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وتسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يوم السبت المقبل، حيث تناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالأمن القومي العربي وقضايا حقوق الإنسان والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.

كما تعقد هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعا السبت، لمناقشة جداول أعمال الجلسة العامة وما يتضمنه من تقارير اللجان وذلك تحضيرا لعقد تلك الجلسة، بالإضافة إلى البنود الدائمة على جدول أعماله.