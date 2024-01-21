الزيارة في وقتها.. خبراء يشيدون بموقف السيسي الداعم لسيادة الصومال

أكد خبراء الاقتصاد أن العلاقات المصرية ـ الصومالية تشهد نموًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، مؤكدين أن دعم القيادة السياسية لاستقرار الصومال الشقيقة أمر لا بديل عنه لحماية الأمن القومي المصري ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

أشار الخبراء إلى أن مصر ستقوم بواجباتها تجاه الصومال وستساعدها في بناء مؤسساتها وتدريب الكوادر الصومالية وتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لتحقيق الاستقرار، مؤكدين أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر اليوم تؤكد أهمية دور القاهرة في حل هذه النزاعات وتحقيق الامن والسلم للمنطقة.

إشادة بموقف السيسي للحفاظ علي السيادة الصومالية

قال د.حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن العلاقات المصرية الصومالية تشهد نمو وازدهار كبير في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الزيارة اليوم مهمة وجاءة في التوقيت المناسب وتمثل جزء من الشراكة بين القاهرة ومقديشو وتؤسس لفصل جديد من التعاون المشترك الذي يحقق التنمية المشتركة للبلدين.

وأشاد الليثي، لـ “الدستور" بموقف الرئيس السيسي للحفاظ علي السيادة الصومالية علي كامل اراضيها وحماية الامن القومي الصومالي الذي لا يتجزء عن الامن القومي العربي والمصري علي وجه الخصوص حيث إن محاولة اثارت توترات ونزاعات بمنطقة القرن الافريقي تؤثر علي حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وتابع أن تنمية التعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين امر اصبح واقع ولا بديل عنه لحماية الامن القومي للدولتين، لافتًا إلى أن هناك قوي خارجية تستهدف امن المنطقة والبحر الاحمر بهدف السيطرة علي مضيق باب المندب ومحاولة زعزعة واستقرار الدول اقتصاديا وسياسيا والضغط عليها.

العلاقات الاقتصادية تشهد نمو كبير في عهد السيسي

في السياق قال الخبير الاقتصادي د.علي الإدريسي إن أمن دولة الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ويمثل اهمية كبيرة لمصر كجزء من المنطقة والتي تمتل اهم ممر ملاحي وتجاري في العالم “قناة السويس” مشيرا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر علي حماية امن مصر داخليا وخارجيا.

وتابع الخبير الاقتصادي أن التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين امر جيد ويحقق التنمية المشتركة، لافتًا إلى أن مصر قادرة علي تقديم الدعم اللوجستي والفني للحكومة الصومالية لبناء مؤسساتها الوطنية وحماية الشعب الصومالي من اي مخاطر ومنع اطماع اثيوبيا في الاراضي الصومالية.