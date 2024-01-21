الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: لن نقبل المساس بأمن الصومال وننظر للبناء والتعمير فقط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ترفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن التعاون والتنمية أفضل من أي شيء آخر، موجهًا رسالة لإثيوبيا قائلًا: "عندما تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو غيرهما أمر متاح بالوسائل التقليدية".

وتابع: "الاستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول أمر لا أحد يرفضه، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي والسيطرة عليها مثل الاتفاق مع أرض الصومال لن يقبل به أحد".

وأكد أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، مضيفًا: "لن نقل هذا الكلام لتهديد أي أحد، لكننا لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بها".

واستكمل: "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة إذا طلب الأشقاء وجودنا معهم"، مؤكدًا أن مصر لا تنظر إلا للبناء والتعمير. 

الصومال السيسي مصر القاهرة الإخبارية حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي

مواد متعلقة

السيسى لرئيس الصومال: "محدش يقدر يجرب مصر وبفضل الله نحن معكم"

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة