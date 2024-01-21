الرئيس السيسى: لن نقبل المساس بأمن الصومال وننظر للبناء والتعمير فقط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ترفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن التعاون والتنمية أفضل من أي شيء آخر، موجهًا رسالة لإثيوبيا قائلًا: "عندما تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو غيرهما أمر متاح بالوسائل التقليدية".

وتابع: "الاستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول أمر لا أحد يرفضه، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي والسيطرة عليها مثل الاتفاق مع أرض الصومال لن يقبل به أحد".

وأكد أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، مضيفًا: "لن نقل هذا الكلام لتهديد أي أحد، لكننا لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بها".

واستكمل: "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة إذا طلب الأشقاء وجودنا معهم"، مؤكدًا أن مصر لا تنظر إلا للبناء والتعمير.