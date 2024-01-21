الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي يدين اتفاق أثيوبيا و"إقليم أرض الصومال"ويؤكد باطل ولا أثر له

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إدانة البرلمان العربي التامة لمذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكاً لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، ولكنه يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي أيضاً.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها، مطالبا دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيس السيسى: لن نقبل المساس بأمن الصومال وننظر للبناء والتعمير فقط

 

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