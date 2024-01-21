نائب بالشيوخ: الاهتمام بالسياحة يدعم الاقتصاد الوطنى

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.

وأوضح عكاشة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بـالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتًا إلى أن القطاع السياحي إحدى أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطاع السياحة أصبح مكونًا رئيسيًا للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.

وشدد النائب عمرو عكاشة إلى ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.

حيث يناقش مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدمًا من النائب حازم الجندي وأكثر من عشـرين عضـوًا مـن الأعضـاء، بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي مـن جانب، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وفي السياق، قال النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن هناك مؤشرات إيجابية في معدلات السياحة المصرية في العام المنقضي.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن إلى أن الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الآثار وصيانتها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج، وكذلك تراث مصر الحضاري والثقافي بجميع تنوعاته ومراحله القبطية والإسلامية، ما يعد ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ويجب على الدولة الاهتمام بها.