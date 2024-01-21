وكيل مجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية لدعم السياحة

قال النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن هناك مؤشرات إيجابية فى معدلات السياحة المصرية في العام المنقضي.

وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، إلى أن الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الآثار وصيانتها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج، وكذلك تراث مصر الحضارى والثقافي بجميع تنوعاته ومراحله القبطية والإسلامية، مما يعد ثرورة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ويجب على الدولة الاهتمام بها.

وشدد النائب بهاء أبوشقة على أنه فى ظل الجمهورية الجديدة كان هناك اهتمام كبير بالسياحة المصرية، فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.

وأوضح قائلًا: لدينا 3200 كيلو من الشواطئ تشمل رمالًا ناعمة، وتساءل عن فن السياحة التسويقية، لافتًا إلى ضرورة وجود سياحة تسويقية لمصر لتوضيح تكلفة الرحلة للسائح.

وطالب بضرورة وجود استراتيجية وطنية للسياحة المصرية، مع التركيز والتوسع فى الاستثمار السياحي والاهتمام بالسياحة العلاجية.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته اليوم طلب مناقشة مقدمًا من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوًا موجهًا إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

وقال النائب جيفارا الجافي، في طلب المناقشة العامة، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.

وأضاف: "يتحقق هذا نتيجة تدفق رءوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى"، مشيرًا إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم فى جذب المزيد من السياح.