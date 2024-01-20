السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الصيرفي: صدور الخطة التنفيذية للحوار الوطني يؤكد نجاحه وقوة توصياته

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، من ناحية ويؤكد فعالياته في التصدي لكل القضايا التي تهم الوطن من ناحية أخرى.

وأوضح الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي لانطلاق الحوار الوطني، كانت صادقة تماما وفي موعدها وحققت بلا أدنى شك النتائج المرجوة منها.

 

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وتابع الصيرفي، أن الحوار الوطنى تصدى بكل جدية ووسط مشاركة كافة القوى الوطنية لمختلف القضايا والاستحقاقات وهو ما يحسب له.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء، بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.

واختتم النائب جابر الصيرفي، أن الحوار الوطني مكسب كبير  للوطن، وفق مختلف المقاييس واستجابة السلطة التنفيذية وكشفها للخطة التنفيذية بتوجيهات السيسي، يؤكد تماما أنه حوار جاد ومخلص لمواجهة مختلف التحديات ووضع خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.


رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، منوها أنها تأتى تأكيدا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى فى صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة، أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له وأنها تعلق عليه آمال كبار فى أن يتمكن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة والواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس حزب الجيل لما تم إعلانه من الحكومة من أنه تم الأخذ بكل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين فى الحوار وللرأى العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى تنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطني بالجدية والموضوعية.

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