مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتين للجلسات العامة.

وقال رئيس المجلس، إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضبطتين رقمي 11 و12 من مضابط الجلسات العامة الكترونيا ووجه رئيس المجلس كلامه للاعضاء قائلا هل لاي من احدكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي اي نائب اي ملاحظات لذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضبطتين.

وبدأ المجلس مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من 20 عضوا، موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان

وقال النائب جيفارا الجافي، في طلب المناقشة العامة، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.

وأضاف: "يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى"، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.