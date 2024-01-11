النائبة أمل زكريا تستعرض طلب إحاطة حول حصر أراضي الدولة أمام "محلية النواب"

استعرضت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة.

وقالت زكريا خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، إن أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة ان يشمل الحصر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكافة اراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.

الولاية على أراضى أملاك الدولة

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على اراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة فى الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضى أملاك الدولة، متسائلا عن حقيقة أراضى الأوقاف خاصة وات الورق قد يشمل أراضى عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تباعة للوزارة.

وأكد درويش، أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضى المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصر حقيقى سواء إصلاح زراعى أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التى لا يوجد علبيها نزاع أو إشكالية أو عليها مبان، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.